Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Yakın zamanda seçim olacakmış gibi hep beraber omuz omuza vereceğiz. Bir kaç gün sonra bismillah diyeceğiz, çalışmalara başlayacağız. 3 temel başlıkta yol haritamız olacak; Önce ahlak ve maneviyat, üretime dayalı ekonomi, şahsiyetli dış politikadır.” dedi.

BAŞKAN AKIN, GENEL İDARE KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın Mahmut Arıkan’ın listesinden partisinin karar alma ve yönetim kurulu olan Genel İdare Kurulu Üyesi olarak seçildi. Kongre sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Muhterem Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla, partimizi Türkiye’nin 1. Partisi yapacağına ve bu yüce davayı daha ileriye taşıyacağına olan inancım tamdır. Bizler de üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirerek kendilerine destek olacağız ve inşallah yeniden büyük Türkiye, yeni bir Dünya hedefini gerçekleştireceğiz.”

ELAZIĞ İL TEŞKİLATI’NDAN BÜYÜK KATILIM

Başkan Akın, Elazığ İl Teşkilatı’nın 150 kişiyi aşan güçlü bir katılımla kongrede yer aldığını belirterek, bu desteğin kendisi için gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Teşkilat üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Kongresi, birlik ve beraberlik havasında gerçekleşirken, Mahmut Arıkan’ın Genel Başkan seçilmesi ve Başkan Akın’ın Genel İdare Kurulu Üyesi olması, teşkilatlarda heyecan yarattı.