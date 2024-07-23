MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran, Tümay Tüm Çocukların Derneği Kurucusu ve Başkanı Yusuf Tümay tarafından gönderilen oyuncakları Danışmentgazi Camisi Kur’an Kursunda okuyan çocuklara dağıttı.Danışmentgazi Camisi’nde Kur’an kursuna devam eden öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, Muhtar Hasan Başaran ve cami imamı, öğrencilere hoş bir sürpriz yaparak cami avlusunda topladı. Etkinlik sırasında çocuklara dağıtılan oyuncaklar büyük sevinç oluşturdu. Muhtar Hasan Başaran, "Bu oyuncakları bize gönderen Yusuf Tümay hocama çok teşekkür ederim. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bize de mutluluk veriyor. Bu tür etkinliklerle onların gelişimine katkıda bulunmayı ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.Cami İmamı Mehmet Tahir Koçer ise “Buna sebep olan ve bu oyuncakları gönderen herkesten Allah razı olsun inşallah. Bu güzel sürprizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler ise yaşadıkları güzel sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.