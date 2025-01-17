Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), öğrencilere karne hediyeleri dağıtarak moral verdi.Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), 2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Battalgazi ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu ve Hatice İbrahim Özoğlu İlkokulu’nda öğrencilere karne hediyeleri dağıtarak moral verdi. Etkinliğe, MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir ile yönetim kurulu üyeleri Mesut Özdemir ve Şahide Baran katıldı. Öğrencilere karnelerini takdim eden Karademir ve diğer yetkililer, etkinlik sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.MAGİNDER Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, Malatya’nın geleceğinin çocuklar olduğunu vurgulayarak, 6 Şubat depreminden sonra eğitimdeki gelişmelere büyük önem verdiklerini belirtti. Karademir, “Çocuklarımızın hayalleri ve umutları bizim için çok değerli. Onlar, Malatya’mızın geleceğini inşa edecekler. Deprem sonrası zorluklara rağmen eğitimlerine devam eden çocuklarımızı desteklemek için her zaman yanlarında olacağız” dedi.Eğitimdeki başarıyı artırmak ve Malatya’nın yeniden kalkınmasını sağlamak için birlikte çalışacaklarını ifade eden Karademir, “Bu çocuklar, Malatya’mızın geleceğini şekillendirecek ve ülkemize, dünyaya imza atacak çok başarılı insanlar olacak” diye konuştu.Etkinlikte, Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, öğrencilere hediyeler vererek onlarla sohbet etti.