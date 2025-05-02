Ziyaretin amacı, uzun süredir çözüm bekleyen konut ve yerleşim sorunları nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların sesine kulak vermekti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Karakuş, 2020 Elazığ Depremi’nin üzerinden 5,5 yıl geçmesine rağmen hâlâ konutlarına kavuşamayan köy sakinlerinin büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi. Karakuş, “Maden ilçemize bağlı Naldöken, Koçkonağı, Çankaya, Eğrikonak, Topaluşağı ve Çayır köylerinde yaklaşık 120 konut ya yarım bırakılmış ya da henüz temeli bile atılmamış durumda. Elazığ merkezde 30 bine yakın konut teslim edilmişken, köyde yaşayan vatandaşlarımızın unutulması, onlara adeta ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılması kabul edilemez,” ifadelerini kullandı.

Karakuş, bu durumun sosyal adalet ve eşitlik ilkesine açıkça aykırı olduğunu söyledi. “5,5 yıldır bitmeyen bu mağduriyet, devletin vatandaşına karşı sorumluluğunu yerine getirmediğinin en net göstergesidir. Bu sorunların takipçisi olacağız,” dedi.

6,5 YILLIK CAMİ KEBİR MAHALLESİ SORUNU DA ÇÖZÜLMEDİ

Karakuş, Maden’de yıllardır süren bir başka mağduriyete daha dikkat çekti: Cami Kebir Mahallesi’nin göçük riski nedeniyle tahliyesi. “6,5 yıl önce yaşanan doğal olmayan göçme nedeniyle mahalledeki birçok ev ve iş yeri boşaltıldı. Ancak bu geçen sürede ne vatandaşlarla sağlıklı bir uzlaşma sağlandı ne de yeni rezerv alanlarının belirlenerek kalıcı konut ve iş yerlerinin yapımına başlandı,” dedi.

"110 Bin TL’ye Kümes Bile Yapılamaz"

Vatandaşlara sunulan kamulaştırma bedellerinin kabul edilemez düzeyde olduğunu belirten Karakuş, “Vatandaşlarımız evleri, iş yerleri ve depoları için 80 bin TL, 110 bin TL, 130 bin TL gibi rakamlar teklif almış. Bugünün maliyetleriyle bırakın ev yapmayı, bir kümes dahi inşa edilemez bu rakamlarla. Bu, vatandaşı ciddiye almamaktır,” şeklinde konuştu.

“VERDİĞİNİZ SÖZÜ TUTUN, MADENLİ VATANDAŞIN YANINDA DURUN”

Karakuş, 2024 yılı Eylül-Ekim aylarında Maden Belediyesi’nde gerçekleştirilen bir toplantıya da dikkat çekti. Elazığ Valiliği, milletvekilleri ve bakanlık yetkililerinin katıldığı bu toplantıda, Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı’nın iş yerleri için 2 milyon TL, konutlar için ise 1 milyon 400 bin TL ödeme yapılacağını beyan ettiğini hatırlatan Karakuş, şu çağrıyı yaptı:

“Sayın Ejder Açıkkapı, o toplantıda vatandaşın gözünün içine baka baka bu rakamları telaffuz etti. Şimdi ya bu sözleri hiç söylemeyecektiniz ya da sözünüzün arkasında duracaksınız. Her seçim döneminde Madenli olduğunu hatırlayanlar, şimdi Madenli hemşerilerimizin yanında durmak zorundadır. Bu sizin hem vicdani hem siyasi sorumluluğunuzdur. Biz Yeniden Refah Partisi olarak söz veriyoruz; bu mağduriyetin takipçisi olacağız. Bu mesele, Maden’de her adım attığımızda gündemimizde olacak.”