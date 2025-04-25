Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde ebeveyn rolünün önemine vurgu yaparak ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla dâhil olmasını sağlamak amacıyla "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kursları, Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirildi.Aile içi bağların zayıflamasına neden olan dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla söz konusu kurslar kapsamında başlatılan "Hane İçi Dijital Eğitim" eğitimlerinin ilki; Erzurum’da, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Hikmet Azer yaptığı konuşmada, "2025 yılı ’Aile Yılı’ Özellikle aile eğitimleri, ebeveyn destekli eğitim bizim için çok önemli. Aile, temel yapı taşımız, son kalemiz, son sığınağımız, hatta geleceğimiz" ifadelerine yer verdi.Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, "Teknolojinin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde çocuklar, neredeyse doğdukları andan itibaren ekranlarla tanışıyor, sosyal medya platformlarına maruz kalıyor ve dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla birlikte risklerini de deneyimliyorlar. Peki, ebeveynler bu hızla değişen dünyada çocuklarına nasıl rehberlik edebilir? Dijital okuryazarlık, artık sadece bireysel bir beceri değil, aile içinde de geliştirilmesi gereken ortak bir yetkinlik hâline gelmiş durumda" ifadelerine yer verdi.