Lokman Hekim Van Hastanesi tarafından ’14 Mart Tıp Bayramı’ kutlandı.14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Lokman Hekim Van Hastanesi Genel Müdürü Fatih Doğan ve Başhekim Doç. Dr. Veli Avci, başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Tıp Bayramı nedeniyle kısa bir konuşma yapan hastane yönetimi, "Öncelikle siz değerli çalışma arkadaşlarımız bugüne kadar gece gündüz demeden verdiğiniz emeklerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz" dediler.