Özel Lokman Hekim Hastanesi yöneticileri, sağlık turizmini geliştirmek için Nahçıvan’a ziyaret gerçekleştirdi.Van’da yıllardır sağlık sektöründe hizmet veren Lokman Hekim Van Hastaneleri, sağlık turizmini geliştirmek için Nahçıvan’a ziyaret gerçekleştirdi. Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan ve Uluslararası Operasyonlar Yöneticisi Ayhan Kurt’un da yer aldığı ziyaretleri ile ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Grubu Uluslararası Operasyonlar Direktörü Hakan Süslü, Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen başarılı çalışmaların Nahçıvan’da da yapılacağını ifade ederek, "Son yıllarda yaptığı çalışmalarla göz dolduran ve şehrimizi çevre ülkelere tanıtan Lokman Hekim; Kuzey Irak’ın Van’ı bir sağlık üssü olarak belirlemesinde ana etken olan çalışmalarının ardından şimdi de Nahçıvan’a ziyaret düzenledik. Yapılan saha ziyaretleri çerçevesinde kurulan temaslar ve yapılan anlaşmalarla ilimizi Nahçıvan’da da tanıttık. Lokman Hekim Hastaneleri, son ziyaretleri sonrasında giderek artan misafir sayısıyla şehrimizin ekonomisine can katmaya devam etmektedir. Lokman Hekim Hastaneleri, sağlık hizmetinin yanı sıra konaklama, gıda ve alışveriş başta olmak üzere birçok sektöre destek olan sağlık turizmini bu anlamda geliştirmeye yönelik çalışmalara bundan sonra da devam edecektir. Ziyaretimizin ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.