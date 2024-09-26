Lokman Hekim Van Hastanesi, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutladı.25 Eylül Dünya Eczacılar Günü, Lokman Hekim Van Hastanesinde kutlandı. Kutlamaya Lokman Hekim Van Hastaneleri Genel Müdürü Fatih Doğan, Başhekim Doç. Dr. Veli Avcı, Başhemşire Gamze Gençer Baran ve Destek Hizmetleri Müdür Ferhat Çetinkaya ve eczacılar katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Genel Müdür Fatih Doğan, “Hastanemizde görevli eczacılar başta olmak üzere tüm eczane çalışanlarının 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.Konuşmanın ardından eczacılara hediye takdiminde bulunulması ile devam eden program, pasta kesimi ile sona erdi.