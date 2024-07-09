Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına "Logo Terapi ve İç Huzur" konulu eğitim düzenlendi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Görevlisi İbrahim Kubilay Zalanköy tarafından Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarına "Logo Terapi ve İç Huzur" konulu eğitim verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen eğitim il müdürlüğünde görev alan çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar, eğitimci Zalanköy’e teşekkürlerini iletti.