Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelindeki fen liseleri ve merkezi sınavla öğrenci alan Anadolu liselerde hayata geçirilen "Liselerde Bilim Uygulamaları Programı İl Sempozyumu" fen lisesi öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.Atatürk Üniversitesi Mavi Salon’da gerçekleştirilen "Liselerde Bilim Uygulamaları İl Sempozyumu"na İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Yeşilyurt, Prof. Dr. Abdullah Başçi, Prof. Dr. Emrah Özensoy, Doç. Dr. İlhan Volkan Öner, Dr. Öğr. Üyesi Esra Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Erdem Korkmaz, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı.Öğrencilerde bilimsel toplantılar yoluyla bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda farkındalığın oluşturulması ve bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlara yönelik çalışmalara altyapı oluşturabilecek becerilerin geliştirilmesinin amaçlandığı Liselerde Bilim Uygulamaları Sempozyumunda Prof. Dr. Abdullah Başçi, Prof. Dr. Emrah Özensoy, Doç. Dr. İlhan Volkan Öner, Dr. Öğr. Üyesi Esra Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Erdem Korkmaz; elektrikli araçlar ile algoritma ve mantıksal tasarım, yenilenebilir ve alternatif enerji ve yapay zeka konularında sunumlar gerçekleştirdi.Yakutiye Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyuma; Palandöken İbrahim Hakkı Fen Lisesi, Oltu Fen Lisesi, Horasan Fen Lisesi ve Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi öğrencileri katılım sağladı.Sempozyum sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından takdim edildi.