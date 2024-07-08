Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Arin Gölü, düzensiz sulama nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.Adilcevaz ilçesinde bulunan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, kuraklığın yanı sıra düzensiz sulama nedeniyle kurumaya başladı. Bin 657 hektar alana sahip olan ve deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte olan Arin Gölü, flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.Mehmet Şakir isimli vatandaş, "Burası kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü. Maalesef gittikçe kuruyor. Çevredeki tüm göller, göletler hatta Van Gölü yağışlar ile birlikte su seviyesi yükseldi ama Arin Gölü kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı" dedi.