Türkiye’de özel eğitim kursları ve çeşitli kursların gelişimini destekleyen KURSDER, hafta sonu düzenlediği iftar programında yönetim kadrosu ve davetlileri bir araya getirdi.Erzurum’da sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinliğe, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Abdülkerim Kavaz, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Karataş, Teftiş Kurulu Başkanı Tugay Gültekin, KURSDER yönetimi ve basın mensupları katıldı.Türkiye’de faaliyet gösteren Özel Eğitim Kursları ve Muhtelif Kurslar Geliştirme Derneği (KURSDER) Erzurum İl Başkanı ve Çözüm Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Ayşe Kavaz, programa katılan herkese teşekkür ederek, "İftarımız oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşti. Davetlilerimizle keyifli sohbetler ettik ve KURSDER adına hazırladığımız hediyelerle bu özel günü daha anlamlı hale getirdik. İftar programımıza katılım sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Fevzi Polat’a, Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Abdurrahman Gazioğlu’na MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Sayın Abdülkerim Kavaz’a, Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Sayın Mustafa Karataş’a,Teftiş Kurulu Başkanı Tugay Gültekin’e, KURSDER yönetiminden kurucularımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.Eğitimde Kalite ve İş Birliği VurgusuEğitimde kaliteyi artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren KURSDER, özel öğretim kurslarının verimli ve düzenli işleyişini sağlamak adına projeler geliştiriyor. Başkan Kavaz, eğitim başarısını en üst seviyeye çıkarmak için şehrin tüm eğitim paydaşlarını ortak bir çatı altında buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Erzurum’daki resmi kurumlarla iş birliği yaparak eğitim alanındaki gelişmeleri daha sağlıklı bir zemine oturtmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Kavaz, KURSDER’in eğitimciler ve öğrenciler için daha iyi koşullar sunmayı amaçlayan projelerini sürdüreceğini ve Erzurum’un eğitimdeki başarısını artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.Eğitimde DayanışmaYaklaşık beş yıl önce kurulan KURSDER, Erzurum ve Türkiye genelinde özel eğitim kurslarının gelişimini destekleyen çalışmalara imza atıyor. Derneğin yalnızca eğitim alanında faaliyet gösterdiğine vurgu yapan Ayşe Kavaz, "Amacımız, yeni nesillerin bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak. Eğitim kurumlarımızın niteliğini en üst düzeye çıkararak öğrenci, veli ve öğretmenlerimize en iyi şartları sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. KURSDER’in temel misyonunun eğitim öğretim kadrosunu ve fiziki koşulları iyileştirmek, çağdaş eğitim standartlarını sağlamak ve öğrenci-öğretmen haklarını koruyarak kaliteli eğitim ortamları oluşturmak olduğunu belirten Kavaz, eğitimde dayanışma ve yardımlaşmanın önemine de dikkat çekti.