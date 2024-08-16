Manas Camii’de 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Yaz Kuran Kursu tamamlanırken, kurs sonunda ‘Kuran-ı Kerim Okuma Yarışması’ düzenlendi. Çocukların ve gençlerin Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerine ve okumalarına vesile olmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri ise düzenlenen törenle dağıtıldı.Yakınca Mahallesindeki Manas Camii’de düzenlenen Yaz Kuran Kursu kapanış programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, “Kur’an dünümüzü, bugünümüzü anlamlı kılan muhteşem bir kitaptır. Hayatımızın anahtarı olan Kur’an-ı Kerim; iyilikleri, doğrulukları ve güzellikleri içerisinde barındırdığı rahmet kitabıdır" dedi.Manas Camii’de 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Yaz Kuran Kursu tamamlanırken, kurs sonunda ‘Kuran-ı Kerim Okuma Yarışması’ düzenlendi. Çocukların ve gençlerin Kur’an-ı Kerim’i öğrenmelerine ve okumalarına vesile olmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri ise düzenlenen törenle dağıtıldı. Yarışma sonunda, Hasan Mirza Eroğlu birinci olurken, Muhammed Sağlam ikinci, Yusuf Talha üçüncü oldu.Törene katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, dereceye giren çocuklara katılım sertifikaları ile hediyelerini verdi. Çocuklara Kuran ile olan bağlarını yaşam boyunca sıkı tutmaları tavsiyesinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay, “Bu yarışmanın kaybedeni yoktur, yarışmanın içerisinde yer alan herkes kazanmıştır. Çünkü Kur’an-ı Kerimi öğrenmeye çalışıp, okumak için gayret gösteren her bir çocuğumuz bizim için değerlidir. Hayatımızın anahtarı olan Kuran-ı erken yaşlarda öğrenmek için çaba sarf eden tüm evlatlarımızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Kuran okuyan insanların sosyal yönü zengin olur, hayatı anlar, Cenab-ı Allah’ın verdiği nimetlerin kıymetini daha iyi idrak eder. Kuran’ın bize anlatmak istediği, vermek istediği mesajları da en güzel şekilde almamız gerekiyor. Bunun için de sizlerin Kur’an’la bu birlikteliğinizi bundan sonra da devam ettirmenizi arzu ediyoruz. Çocuklarımızın ahlaklı, faziletli ve iyi bir insan olarak hayatını sürdürmesi için mutlaka Kuran okuması gerekiyor. Dinini, imanını, bayrağını, vatanı ve milletini seven, merhametli, hoşgörülü bir nesil inşa etme yolunda bu tür kursların ve eğitimlerin büyük önemi vardır. Kuran-ı Kerim’in verdiği mesajları en iyi şekilde öğrenerek onu en güzel şekilde idrak etmeliyiz. Kuran Kursumuzda öğrencilerimize rehberlik eden hocalarımıza ve çocuklarını kursa gönderen ailelerimize ise teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.Yaz Kuran Kursunun kapanış programı, dereceye giren öğrencilere hediyelerin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.