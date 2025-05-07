Erzurum’un Oltu ilçesinde Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Müftülüğü Alaettin Aslan Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nu ziyaretinde öğrencilerin taleplerini geri çevirmedi.Kur’an kursu öğrencilerinin langırt ve masa tenisi masası isteklerine kayıtsız kalmayan Başkan Çelebi, iki langırt masası ve bir masa tenisi masasını kursa hediye etti. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan ve İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ile birlikte kursu ziyaret eden heyet, öğrencilerle yakından ilgilendi. Oyun gruplarının teslimi sırasında Başkan Çelebi ve Kaymakam Çelik, öğrencilerle langırt ve masa tenisi oynayarak ilk maçlarını da gerçekleştirdi.Kur’an kursu öğrencileri, isteklerini yerine getiren Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi’ye teşekkür ederek, bu jestin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdiler.