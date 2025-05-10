Erzincan’da faaliyet gösteren Kur’an kurslarında "2025 Aile Yılı" faaliyetleri kapsamında Teknoloji Bağımlılığı" ve "Madde Bağımlılığı" eğitimi verildi.
‘’2025 Aile Yılı’’ faaliyetleri kapsamında Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Ruh Sağlığı Birimi tarafından Erzincan İl Müftülüğüne bağlı 11 Kur’an kursunda 4-6 yaş grubundaki 294 çocuk kursiyere, 5 Kur’an kursunda ise 132 hafızlık kursiyerine ‘’Teknoloji Bağımlılığı’’ konusunda eğitim verildi.
Öte yandan faaliyetleri kapsamında 6 Kur’an kursunda 125 yetişkin kadın kursiyere ‘’Madde Bağımlılığı’’ konularında bilgi aktarıldı.