Erzincan Valiliğince yürütülen “Köyümde 3 Gün” projesi kapsamında öğrenciler bu kez Kilimli köyünde misafir oldu.Erzincan Valiliğinin başlattığı ’Köyümde Üç Gün’ projesi kapsamında hiç köyde yaşamayan lise öğrencileri, gruplar halinde Erzincan’ın köylerine gidiyor, köy sakinleriyle vakit geçirerek köy kültürünü öğreniyor.Proje ile öğrencilerin köylerdeki yaşam ve çalışma hayatlarını öğrenmeleri amaçlanıyor.Söz konusu proje kapsamında bir grup öğrenci Erzincan’ın merkeze bağlı Kilimli köyüne giderek köy hayatını deneyimledi.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu “Köyümde 3 Gün” projesi kapsamında Kilimli köyünde bulunan öğrencileri ziyaret etti.Öğrencileri köylerinde misafir eden, onlara rehberlik eden köy muhtarı ve köy sakinleriyle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, öğrencilere bu yaşam tecrübesini en güzel şekilde aktaran tüm paydaşlara teşekkür etti.Öte yandan Kilimli köy sakinlerinin talep ve sorunlarını da dinleyen Aydoğdu, dile getirilen ihtiyaç ve taleplerin yerine getirilmesi, sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimatlar verdi.