Elazığ’ın Kovancılar İlçe Müftülüğü aylık mutad personel toplantısı, gerçekleştirildi.Toplantıya İlçe Müftüsü İrfan Çavaş , Şube Müdürü Rasim Kaya, imam-hatip ve müezzin kayyım ve Kur’an kursu hocaları katılım sağladı. Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından personele duyurulması istenilen konular hakkında bilgi sunumu yapıldı. Toplantı sonunda Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tahsin Kazan "Hadis Karşıtlarının Tutarsız Gerekçeleri" konulu bir sunum gerçekleştirdi.