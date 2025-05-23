Muş’un sosyo-ekonomik yönden az gelişmiş ilçesi olan Korkut’ta, kırsal kalkınmayı hedefleyen önemli bir sürecin ilk adımları atıldı.Avrupa Birliği’nin LEADER yaklaşımı doğrultusunda kurulan Korkut Yerel Eylem Grubu Derneği (YEG), ilçenin 2030 yılına kadar olan kalkınma yol haritasını belirleyerek Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) çalışmaları kapsamında ilk bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Korkut YEG Başkanı Fırat Pekbay, LEADER yaklaşımının yerel toplulukların kendi kalkınma süreçlerinde söz sahibi olmasını esas aldığını vurguladı. Pekbay, "Bu yöntem sayesinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek ortak akılla kırsal kalkınma hedeflerine yön verebiliyor. Korkut YEG tarafından yürütülecek olan strateji çalışmaları, tarım ve hayvancılıktan turizme, kadın ve gençlerin güçlendirilmesinden çevresel sürdürülebilirliğe kadar geniş bir kalkınma yelpazesini kapsayacak. Toplantıda ayrıca odak grup görüşmeleri, anket uygulamaları, SWOT analizleri ve işbirliği ağlarının kurulması gibi aşamaları da planlandı. Katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve kısa tedarik zincirlerinin desteklenmesi, doğal ve kültürel kaynaklara dayalı kırsal turizm faaliyetlerinin artırılması, sosyal yaşamın canlandırılması ve yerel sivil örgütlerin güçlendirilmesi, kamusal alanların iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması, yerel ve uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını mümkün kılacak YEG ağlarının oluşturulması gerekir" dedi.