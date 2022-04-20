Kontağı çevrilmesiyle bir anda patladı

Alev topuna dönen transitte üst üste patlamalar meydana geldi.

Elazığ’da sürücünün kontağı çevirmesi ile transit bir anda patlayarak alev topuna döndü. Üst üste patlamaların da meydana geldiği olayda, bir kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler evlerine gitmek için içerisinde mobilya malzemeleri ve tiner bulunan 23 AAN 189 plakalı transite bindi. Sürücünün kontağı çevirmesi ile transit bir anda patlayarak alev topuna döndü. Sürücü ve işçiler kendilerini can havli ile dışarı atarken işçi E.M. yaralandı. Bu sırada peş peşe patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri trafiği ulaşıma keserek bölgeye kimseyi yaklaştırmazken, itfaiye ekipleri ise transiti söndürdü.

Yaralı işçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine aldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan patlamanın etkisi ile bir araçta da maddi hasar meydana geldi.