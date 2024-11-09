Kocaeli Pusula Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında şehit Furkan Şentürk adına kurulan kütüphanenin merhum Alaaddin Ağace adına yeniden dizayn edilerek öğrencilerin hizmetine açtı.Kocaeli Pusula Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki köy okullarına yönelik önemli çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp yetkilileri ziyaret etikleri Muş’un Taşoluk İmam Hatip Ortaokulu’nda, şehit Furkan Şentürk adına kurulan kütüphanenin merhum eski Taşoluk köyü muhtarı ve devlet üstün hizmet madalyası sahibi Alaattin Ağace adına yeniden dizayn edilerek öğrencilerin hizmetine açtı. Kulüp, düzenlediği voleybol turnuvaları aracılığıyla elde ettiği gelirleri ve seyircilerin yaptığı bağışları kullanarak, bölgedeki köy okullarına yeni kütüphaneler kazandırıyor. Bu projeler, öğrencilere eğitim materyallerine erişim imkânı sağlıyor. Sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumsal fayda sağlama misyonunu sürdürdüklerini söyleyen Kocaeli Pusula Spor Kulüp Başkanı Şehmus Kar, gelecekte de benzer projelerle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki diğer köy okullarına destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kar, “Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki köy okullarına destek olmak, hem sporun yaygınlaşmasına hem de eğitim alanında önemli katkılar sağlamamıza vesile oluyor. Şehit Furkan Şentürk Kütüphanesi’nin yeniden inşası, öğrencilerimizin eğitim hayatına büyük katkı sağlayacaktır” dedi.