Van’ın Bahçesaray ilçesinde KOAH tanısı bulunan 74 yaşındaki hasta, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ambulans helikopterle Van’a sevk edildi.Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 74 yaşındaki KOAH hastasının ileri tetkik ve tedavi için Van’a sevkine karar verildi. Van-Bahçesaray Karayolu’nun kardan dolayı kapalı olması ve Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden ulaşımın uzun sürmesi nedeniyle Van İl Sağlık Müdürlüğü’nden ambulans helikopter talep edildi. Talebin ardından kısa sürede Bahçesaray’a ulaşan helikopter ambulans, hastayı alarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti.