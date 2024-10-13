Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı gönüllüleri, Tutak ilçesine bağlı Atabindi köyündeki ilkokulda öğrenciler için duvarları rengarenk boyadı.Kızılay gönüllüleri, Tutak ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Atabindi köyüne giderek, ilkokulun duvarlarına çizgi film karakterleri ve eğlenceli resimler çizdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kartal ve öğretmenler de bu çalışmaya destek verdi. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, "17 gönüllümüz ile köyümüze geldik. Gönüllülerimiz okulun duvarlarını renklendirerek çocuklarımıza Pazartesi günü için güzel bir sürpriz hazırladı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, öğretmenlerimiz ve gönüllülerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Çalışmalar sonucunda okul duvarları, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde renkli ve eğlenceli bir görünüme kavuştu. Pazartesi günü okullarına dönecek öğrenciler, karşılaştıkları sürpriz karşısında mutlu olacaklar.