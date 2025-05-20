Kızılay Ağrı Şube Başkanlığı tarafından yürütülen "Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Yaş Alma" projesi kapsamında, Taşlıçay ilçesindeki Aşağı Düzmeydan İlkokulu öğrencilerine yönelik sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi.Etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi verildi, güne zinde başlamak amacıyla çeşitli fiziksel egzersizler yaptırıldı. Ayrıca öğrencilerin boy ve kilo ölçümleri de gerçekleştirildi.Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, çocukların erken yaşta bilinçlendirilmesinin uzun vadede sağlıklı bireyler yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.Tatlı, "Sağlıklı bir toplumun temeli sağlıklı bireylerden oluşur. Kızılay olarak toplumun her kesimine yönelik koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinde aktif rol üstleniyoruz. Bugün burada minik yavrularımıza hem sağlıklı beslenmenin hem de düzenli egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve merak bizi daha da motive ediyor. Bu tür etkinliklerle onların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.Projeye ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Tatlı, benzer programların il genelinde farklı okullarda da sürdürüleceğini ifade ederek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz bu çocuklarımıza yatırım yapmak, en değerli sorumluluğumuzdur. Onlara hem bilgi hem de değer kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız aralıksız sürecek." şeklinde konuştu.Kızılay gönüllüleri, sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak için eğitim ve tarama faaliyetlerinin yıl boyunca devam edeceğini bildirdi.