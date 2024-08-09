Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yoğun damar kireçlenmesinden dolayı stent ve balon işlemi uygulanmasında zorluk yaşanan hastalara ‘Rotablasyon Tedavisi’ yapılmaya başlandı.Elazığ’da hizmetlerine her gün bir yenisini ekleyen Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, yoğun damar kireçlenmesinden dolayı stent ve balon işlemi uygulanmasında zorluk yaşanan hastalara ‘Rotablasyon Tedavisi’ yapılmaya başlandı. Dünyada yeni olan bu uygulama sayesinde önce damardaki yoğun kireç ucu elmas tozuyla kaplı bir damar içi araç ile traşlanarak temizleniyor, ardından balon ve stent takılıyor. Bu işlemle takılan stentin tedavi başarısı oldukça artıyor.Tedavi hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Polat, “Bugün ikisi dış merkezden ikisi de direkt merkezimize başvuran dört hastamıza rotablatör cihazıyla rotablasyon işlemi yapacağız. Biz tıkalı damarları önce balon yapıyoruz, ardından stent takıyoruz. Bazı hastalarımıza maalesef bunları yapamıyoruz çünkü damarları çok kireçli ve çok sert oluyor. Bu hastalarda balon ve stenti geçirmek ve stenti optimal şartlarda açmak pek mümkün olmuyor. Bunlarda da şu an yeni bir teknoloji olan rotablasyon işlemi yapıyoruz. Rotablasyon işlemini rotablatör cihazı da yapıyoruz. Cihazın ucunda elmas tozu kaplı bir uç var. Kendi ekseninde dakikada 150 ile 200 bin devirle dönen cihazı tıpkı bir matkap gibi o kireçlenmiş, taşlaşmış olan o tıkalı damar bölgesine kasıktan iletiyoruz ve burayı traşlayarak bu kireçli alanı temizliyoruz. Ondan sonra balon ve stent işlemi yapıp hastayı bir gün koroner yoğun bakımda takip ettikten sonra ertesi gün taburcu ediyoruz” dedi.Polat, “İşlem, anjiyografi laboratuvarında yapılmaktadır. Kasık veya kol damarınızdan işlem yapılabilir. Bu damarlara yerleştirilen kılıflar içerisinden kalp damarlarınıza plastik borular (kateter) yerleştirilir. Bu plastik borular yardımı ile ilgili darlığa rotablatör cihazı ilerletilir. Tıraşlama işlemi sırasında ve sonrasında normal anjiyografi uygulanarak darlığın durumu ve değişiklikler ayrıca incelenir” diye konuştu.