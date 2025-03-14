Erzurum’un Oltu ilçesi Kaymakamı Mustafa Çelik, Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle buluştu, onlara hayata dair nasihatlerde bulundu.Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen konferansta öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu. Gençlerle bir araya gelen Kaymakam Çelik, onların geleceğe daha iyi hazırlanmaları için dikkat edilmesi gereken konulara değindi. Öğrencilere yönelik konuşmasında sosyal medya kullanımına dikkat çeken Çelik, "Gençliğinizin rehavetine kapılıp, sosyal medyada gereksiz paylaşımlarda bulunmayın. Bu, ileride karşınıza olumsuz şekilde çıkabilir. Bol bol kitap okuyun, çünkü bu küçük yerde geçireceğiniz zamanları faydalı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, dünyanın her yerinde geçerli olan bir dil öğrenmeye de vakit ayırın," dedi.Kaymakam Çelik, konferansta meslek hayatındaki deneyimlerini de öğrencilere aktararak, kariyer planlaması, hedef belirleme ve kişisel gelişim konularında önemli tavsiyelerde bulundu. Programın ardından, Oltu Gençlik Merkezi’nin düzenlediği iftar yemeğinde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Çelik, onlarla sohbet etti ve sohbetin ardından etkinlik sona erdi. Programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik’in yanı sıra Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş, Gençlik Merkezi Müdürü Tuncay Yıldırım, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuzhan Yavuz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.