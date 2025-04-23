Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi Kaymakamı Nurettin Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu, minik Nursima’ya devretti.Şehit Polis Ali Asker Gonca İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Nursima Almalı, öğretmenleri ve okul idarecileriyle birlikte Kaymakam Nurettin Yavuz’u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette misafirleri ile bir süre görüşerek sohbet eden Kaymakam Yavuz, 23 Nisan dolayısıyla makamını temsili olarak Şehit Polis Ali Asker Gonca İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Nursima Almalı’ya devretti.