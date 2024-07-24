MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Müftüsü Abdurahman Gündüz ile birlikte Merkez Camisi’nde açılan yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencileri ziyaret etti.Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yaz Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Kaymakam Koşansu, ilçe genelinde yaz Kur’an kurslarındaki doluluk oranının çok güzel olduğunu, öğrencilerin heyecanı ve gayretlerinin gözlerine yansıdığını ve bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kurs hakkında öğreticilerden bilgi alan Kaymakam Koşansu, öğrenciler ile sohbet edip başarılar diledi.İlçe Müftüsü Abdurahman Gündüz, ilçe genelinde yaz Kur’an kurslarında 2 bin 150 öğrencinin devam ettiğini belirtti.Kaymakam Koşansu ve Müftü Gündüz, öğrencilere dondurma ikramında bulundu.