MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu; Çataklı, Yukarıbüklü ve Molladavut köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı.Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, beraberindeki İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile köy okullarını ziyaret edip öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı. Molladavut, Çataklı ve Yukarıbüklü köy okullarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Koşansu, beraberindekilerle birlikte, öğrencilere kırtasiye malzeme dağıttı.Köylerde görev yapan öğretmenlerle bir araya gelip sohbet eden Kaymakam Koşansu, öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.