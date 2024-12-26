Ağrı Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali okul ziyaretlerine devam ediyor.Kaymakam Mustafa Karali, İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık ile birlikte Ahmedi Hani İlkokulu ve Mehmet Melik Özmen ilkokulu Öğrencileri ile bir araya geldi.Kaymakam Karali ziyaretinin ilk bölümünde sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen sohbet esnasında Kaymakam Karali, öğrencilere gelecekle ilgili planlarını sordu.Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Kaymakam Karali, okul ve öğrencilerin durumlarını ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.