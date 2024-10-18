Kanserle mücadelede erken teşhisin hayat kurtardığını dile getiren Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, “Bu tür tarama programları, hastalıkla mücadelenin en etkin yoludur” dedi.Bingöl’ün Genç ilçesinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil aracı Yenişehir Aile Sağlığı Merkezi önünde hizmet verdi. Genç Kaymakamı Güzel, tarama aracın ziyaret ederek, kadınlar ve erkekler için yürütülen kanser tarama faaliyetleri hakkında bilgi aldı.Kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapan Kaymakam Muhammet Güzel, “Kanserle mücadelede erken teşhis hayat kurtarıyor. Özellikle kadınlarımızın 40-69 yaş aralığında düzenli olarak meme kanseri taraması yaptırmaları, rahim ağzı ve kolon kanseri taramalarıyla sağlıklarını güvence altına almaları son derece önemli. Aynı şekilde erkek vatandaşlarımızın da kolon kanseri taramalarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Bu tür tarama programları, hastalıkla mücadelenin en etkin yoludur” dedi.