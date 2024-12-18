Erzincan’ın Tercan ilçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, özel eğitime tabi öğrencilerle bir araya geldi.Kaymakam Neslihan Kısa Duman, okul ziyaretleri çerçevesinde Tercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okulda görev yapan Müdür Tarkan Köycü ve öğretmenler ile bir araya gelen Kaymakam Duman, daha sonra özel eğitime tabi öğrencilerin bulunduğu sınıfları dolaşarak özel öğrencilerle yakından ilgilendi. Duman özel eğitim gören öğrencilere hediyeler vererek bir süre öğrencilerle sohbet etti.Özel eğitim gören öğrencilerde Kaymakam Duman’a kendi yaptıkları hediyeleri verdiler.Kaymakam Duman’a Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan ve şube müdürleri eşlik etti.