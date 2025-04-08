Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.Kars’ın Akyaka ilçesi kaymakamı İsmail Demirtaş, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Demirtaş, Şehit Batuhan Şimşek İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.Okul idaresinde okulun ihtiyaçları hakkında bilgi alan Demirtaş, daha sonra sınıfları gezdi. Demirtaş, katıldığı derste ise öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrencilere sorular sordu, öğrencilerin verdiği doğru cevaplar ise dikkat çekti.Kaymakam İsmail Demirtaş, öğrencilere meslek seçmeleri konusunda bilgiler verdi. Kaymakamlık mesleğini anlattı. Öğrencilerden kitap okumalarını isteyen Demirtaş, daha sonra okuldan ayrıldı.Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş’ın okul ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi.