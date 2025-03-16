VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, her yıl Ramazan ayının 15. Günü düzenlenen Dünya Yetimler Günü nedeniyle yetim ve öksüz çocuklar bir araya geldi.Öksüz ve yetim çocuklara verilen iftar yemeğine Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut ve eşi Berna Bulut, İlçe Garnizon Komutanı Yarbay Murat Şahin ve kurum amirleri de katıldı. Kaymakam Bulut, çocuklarla yakından ilgilenerek her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Yemeğe katılan çocuklara Osmanlı macunu ikram edilirken, palyaço ile eğlenceli saatler geçirdiler.