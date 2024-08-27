Iğdır’ın Aralık ilçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, ‘Aralık Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Iğdır’ın Aralık ilçesi Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın, ilçede yapılması planlanan ‘Aralık Millet Bahçesi’ alanında incelemelerde bulundu. Proje alanında gerçekleştirilen denetimlerin ardından Kaymakam Aydın, modern peyzaj düzenlemeleriyle sosyal ve kültürel merkezlerin ilçeye büyük değer katacağını vurguladı. İnceleme sırasında, bahçenin tasarımı ve yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi alışverişinde bulunan Kaymakam Aydın, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulmasını hedeflediklerini belirtti.Aralık Millet Bahçesi’nin, ilçenin sosyal hayatına renk katması ve vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağlaması bekleniyor.