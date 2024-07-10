TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Kars’a yapılacak olan 24 derslikli TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ihalesi yapıldı. Sözleşmesi imzalanan okulun yapımına önümüzdeki günlerde başlanacak.Kars’ta 2 yıldır ihalesi yapılamayan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sözleşmesi 09.07.2024 tarihi itibariyle AK Parti Milletvekili Adem Çalkın ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan tarafından yürütülen çalışmalar sonrası imzalandı.Sözleşme bedeli 81 milyon lira olan okulun tüm yapım masrafları TOBB tarafından karşılanacak.AK Parti Milletvekili Adem Çalkın ve KATSO Başkanı Kadir Bozan, okulun yapımında büyük katkı ve emekleri olan 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Ahmet Arslan’a, TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na, önceki dönem Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç’a, TOBB yetkililerine, emeği geçen herkese teşekkür etti.