Kars’ta 4 şehit ailesine, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.Kars Valiliği, valilik makamında şehit aileleriyle bir araya gelen Vali Ziya Polat, vatanın birliği ve huzuru için şehit olan 4 güvenlik korucusu adına hazırlanan madalyaların teslimi için bir araya geldiklerini söyledi.Vali Polat, "Aziz milletimizin varoluş mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih olunan devletimizin en büyük nişanlarından birisi olan Devlet Övünç Madalyalarını, emanetçilerine, aynı yolda ilerleyen kardeşlerimize, evlatlarına teslim ettik. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Şehit güvenlik korucuları Halit Doğan, Hüseyin Aladağ, İdris Gülderen ve Kemal Yılmaz’ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Vali Polat, şehit yakınlarıyla bir de hatıra fotoğrafı çekildi.