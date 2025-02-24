Kars’ta yürekleri ısıtan görüntü kameraya yansıdı. Sağlık çalışanı ihbar üzerine gittiği köyde yaşlı kadın hastaya araçla ulaşamayınca, metrelerce karlı yolu aşarak yaşlı hastayı sırtına alarak ambulansa taşıdı.Kars’ın Digor ilçesine bağlı Mahirbey köyünde hasta ihbarının 112 Acil Çağrı Merkezine düşmesiyle birlikte ekipler seferber oldu. Mahirbey köyünde mahsur kalan yaşlı hasta için yola çıkan sağlık çalışanları, geldikleri köyde ambulansın karla kaplı yolu gidememesi üzerine yaya olarak yola çıkan sağlık çalışanları, karlı yolu geçerek 80 yaşındaki Besri Kaya’ya ulaştı. İlk müdahaleyi evde yapan sağlık ekipleri daha sonra Kaya’yı ambulansa taşımak için kolları sıvadı. Sağlık çalışanı Besri Kaya’yı sırtına alarak ambulansa taşıdı. O anları köylü bir başka vatandaş cep telefonuyla kaydetti.Besri Kaya daha sonra ambulans ile Digor Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaya’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.