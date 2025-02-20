Kars’ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre Kars il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.