Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla okul kantinlerinde kapsamlı hijyen denetimleri gerçekleştirdi.Şehrin merkez ve ilçelerindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda yapılan denetimlerde; gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, kantin çalışanlarının kişisel hijyen kuralları ve genel temizlik standartları titizlikle incelendi. Özellikle açıkta satılan gıdalar, ambalajlı ürünlerin etiket bilgileri ve gıda hazırlama alanlarının hijyeni denetimlerin odak noktası oldu.Kantin işletmecileri denetimlerin düzenli olarak yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtirken, öğrenciler de daha temiz ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmenin rahatlığını yaşıyor.Yetkililer, bu tür denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca düzenli aralıklarla devam edeceğini ve hijyen kurallarına uymayan kantinlere para cezası ve kapatma gibi yaptırımların uygulanacağını bildirdi.