Kars’ta, öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmesi ve hijyen standartlarının korunması amacıyla okul kantin ve kafeteryaları denetleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gıda güvenliği, temizlik ve ürün çeşitliliği gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.Denetim ekipleri, kantinlerde sunulan gıda maddelerinin tazeliği, etiket bilgileri ve hijyen koşullarını kontrol ederek, öğrencilere sağlıklı ve güvenilir yiyecekler sunulmasını hedefliyor. Ayrıca, kantin işletmecilerine hijyen konusunda eğitimler verilerek, öğrencilerin sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olunması planlanıyor.Öte yandan veliler Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, yapılan denetimlerin öğrencilerin sağlığına olumlu katkı sağlayacağına inanıyor. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği ifade edilirken, okullarda sağlıklı beslenme konusunda farkındalığın artırılması için çeşitli etkinlikler de planlanıyor.