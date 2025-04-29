Kars il Sağlık Müdürlüğü’nce havaların ısınmasıyla birlikte ilçe ve köylerde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitimleri başlıyor.Sağlık Müdürlüğü’nce Yusufpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi binasında hizmet veren KETEM biriminde hali hazırda devam eden Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim hizmetlerini ilçelerde ve ulaşımı zor olan yerleşkelerde vatandaşların ayağına kadar götürüyor.Kars’ta tarama yaş aralığında yer alan 40-69 yaş kadınlar için meme kanseri taraması amacıyla mamografi, 30-65 yaş kadınlar için rahim ağzı (serviks) kanser taraması amacıyla smear testi ve 50-70 yaş kadın ve erkekler için kolorektal kanser taraması amacıyla gaitada gizli kan testleri vatandaşlara yönelik tamamen ücretsiz olan tarama programı planlanıyor.İlçelerde planlanan tarihler dahilin de belirlenecek noktalarda Mobil Tarama aracıyla vatandaşlara kanser taraması yapılacak.Konuyla ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, tamamen ücretsiz olan bu hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki; ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’" ifadelerine yer verildi.