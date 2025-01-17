Kars’ta, ilkokul öğrencilerine yönelik gıda güvenilirliği ve kişisel hijyen konularında bilinçlendirme eğitimi verildi.Etkinlik, Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Digor ilçesi Dağpınar Anaokulunda düzenlendi. Eğitimde, uzmanlar tarafından hijyenin önemi, doğru el yıkama teknikleri, besinlerin doğru saklanması ve gıda güvenilirliği konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, uygulamalı eğitimlerle konular daha eğlenceli ve öğretici hale getirildi.Yetkililer, bu tür eğitimlerin çocuklarda hijyen bilincini artırdığını ve uzun vadede sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırdığını belirtti. Veliler de etkinlikten memnuniyetlerini dile getirerek, çocuklarının hem eğlenerek hem de öğrenerek vakit geçirdiğini ifade etti.Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ve toplumun her kesimine hijyen bilincini aşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.