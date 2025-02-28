Kars’ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda güvenliği ve hijyen standartlarını sağlamak amacıyla işletmelere yönelik denetimler artırıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde özellikle fırınlar, pastaneler, marketler ve lokantalar mercek altına alındı.Denetimlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, son kullanma tarihleri, fiyat etiketi kontrolleri ve çalışanların sağlık koşulları gibi birçok kriter titizlikle incelendi. Halkın sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapılırken, ciddi ihlallerde idari para cezaları uygulandı. Yetkililer, Ramazan boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda belediye ve ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.