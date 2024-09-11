Kars’ta 57 bin 500 öğrenci için ilk ders zili çaldı.Kars’ta 2024-2025 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında Zübeyde Hanım İlkokulu’nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte başlayan törene; Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Yapılan konuşmaların ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger çaldı.2024-2025 eğitim öğretim yılında Kars genelinde 639 okul da 3 bin 418 öğretmen ve 57 bin 500 öğrenci ders başı yaptı.