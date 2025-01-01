Kars il genelinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda denetimleri aralıksız sürdürüyor.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tüketim yerleri ile tüketimi yoğun olan gıdalara yönelik işyerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, hijyen kurallarına uygunluk ve üretim izin belgeleri titizlikle inceleniyor.Ekipler, vatandaşlardan da gıda güvenliğine dikkat etmeleri ve herhangi bir olumsuzluk durumunda Alo 174 Gıda Hattı’na bildirimde bulunmaları istendi. Denetimlerde kusurlu görülen işletmeler ekipler tarafımdan uyarıldı.Öte yandan gıda denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.