Türkiye Dağcılık Federasyonu onaylı Bölgesel Dağ Kayağı eğitimi başvuruları başladı.Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) dağ kayağı antrenörleri ve Aladağ Doğa Sporları İhtisas Kulübü tarafından bölge illerini kapsayan Dağ Kayağı eğitimi 26-30 Aralık 2024 tarihinde 5 gün teorik ve pratik olarak Ardahan Göle Kayak Merkezi’nde yapılacak. Eğitim sonunda yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olanlar Temel Dağ Kayağı eğitiminden de başarılı sayılacaklar.Eğitime başvurmak isteyen kursiyerler Dağcı Alpay Korkmaz ile irtibata geçerek isimlerini yazdırmaları gerekiyor.Eğitime katılımda zorunlu başvuru evrakları: İlk yardım belgesi, Yaz dağcılık eğitimi, Kış dağcılık eğitimi belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2024, eğitim ücretlidir.