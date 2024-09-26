Kars’ta önceki gün meydana gelen yangında hızlı bir şekilde müdahale ederek binada mahsur kalan turistlerin hayatını kurtaran itfaiyecilere anlamlı ziyaret, İtfaiye Müdürlüğü’ne gelen turistler kendilerini kurtaran itfaiyecilere teşekkür etti.Kars’a gezi amaçlı gelen ve kaldıkları 7 katlı motelde çıkan yangında mahsur kalan turistleri itfaiye ekiplerince, itfaiye aracının sepeti ve itfaiye erlerinin merdivenlerinden dumanlar arasında sırtlarında taşınarak kurtarılmışlardı.Yangında kurtarılan Hollandalı turistler, Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne giderek, canlarını kurtaran kahraman itfaiyecilere teşekkürlerini ilettiler. İtfaiyecilere teşekkür eden turistler, beraberinde getirdikleri tatlıları itfaiye erlerine ikram ettiler. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, turistler, itfaiyecilere minnettarlıklarını ve yangın anındaki cesaret ve fedakarlıklarından dolayı minnettar kaldıklarını ifade ettiler.Hollandalı turistleri İtfaiye Müdürlüğü’nde ağırlayan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Toraman, “Bizim için en önemli şey, insanların güvenliğidir. Her zaman olduğu gibi, görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.Öte yandan Hollandalı turistler, yangın esnasında 7 kattan aşağıya indirildikleri itfaiyenin merdiveninde bulunan sepete tekrar binerek o anları yeniden yaşadılar.Hollandalı turistler, ziyaret sonrası itfaiyecilerle çekildikleri hatıra fotoğrafının ardından İtfaiye Müdürlüğü’nden ayrıldılar.