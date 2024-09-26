Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçelerde ve beldelerde verilen eğitim kursları devam ediyor. Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak Beldesinde çiftçilere yönelik toplantı düzenlendi.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çiftçi eğitim kursları devam ediyor. Üzümlü’nün Altınbaşak Beldesi’nde düzenlene eğitim toplantısı Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, Altınbaşak Belediye Başkanı Engin Deniz, ilgili şube müdürleri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Altınbaşaklı çiftçilere sunum yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Bakanlık tarafından uygulama konulan planlı üretimin önemine değindi. Planlı üretim sisteminin önümüzdeki yıldan itibaren devreye girmesiyle ülke genelinde ihtiyaç duyulan tarımsal ürünlerin üretimine daha çok önem verileceğini kaydeden İl Müdürü Şahin, dolayısıyla herhangi bir üründe aşırı üretim önleneceği için fiyat dalgalanmalarının daha az yaşanacağını kaydetti.İl Müdürü Murat Şahin, 2025-2027 yıllarında uygulanacak olan tarımsal desteklemelerde büyük artışlar yapıldığına dikkat çekerek, çiftçilere ÇKS’ye kayıt yaptırarak bu desteklemelerden faydalanmaya davet etti.Toplantıda konuşan TARSİM Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt ise iklimsel faktörlerin tarım sektörünü direk etkilediğine dikkat çekti. Son zamanlarda yaşanan iklimsel felaketlerin çiftçilerin üretimini sekteye uğrattığını kaydeden Zelyurt, aşırı yağış, don, dolu gibi iklimsel faktörlerden zarar görmemek adına çiftçilerin tarım sigortası yaptırmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.