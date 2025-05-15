Kars Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Servisi 9 ayda kendisini yenilemeye devam ederek, Kars’ın yanı sıra Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum’a hizmet veriyor.Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Hülya Özer Şahin, Ağustos 2024’ten bu yana 4 bin 185 hasta muayenesi gerçekleştirirken, hastaların bin 878’i randevulu, 2 bin 307 hasta ise randevusuz olarak hizmet aldı.Kars Harakani Devlet Hastanesi’nden 9 aylık süreçte yalnızca 13 hasta ileri tetkik ve operasyonlar amacı ile il dışına sevk edildi.Muayenesi gerçekleştirilen tüm hastalarda mutlak gerekli olan ve 9 aydır kullanılmakta olan Çocuk EKO Kardiyografi cihazı, çocuk, yeni doğan ve prematür (erken doğan) bebekler için probu olan son model cihaz ile değiştirildi.Uzman Dr. Hülya Özer Şahin, cihazlarının yeni ve güncel bütün yazılımlarla hizmet verdiklerini ifade etti.Şahin, "Bu yeni cihazın daha önceki baktığımız hastalara göre farkı nedir diye sorarsak, hem fonksiyonlarına kalbin morfolojik yani konjenital dediğimiz doğuştan hastalıklarını tanıma konusunda çok daha etkin bütün özellikleri olan herhangi sıkıntılı bir hasta tanı koyamayacağımız yani ultrason ile tanı koyabileceğimiz bütün bilgi ve ekipman bu cihazda mevcut. Ayrıca bir diğer baktığımız süreçten farklı olarak yeni bir özellikle yeni doğan yani ortalama 1 kilonun üzerinde olan bütün bebeklere bakabileceğimiz prob dediğimiz kalbi inceleyen bir ekipmanımız da mevcut. Bununla beraber dediğim gibi son zamanlarda özellikle geldikten sonra söylediğimiz gibi aslında hem Kars ki Kars’la birlikte çok aktif şekilde hem Iğdır hem Ardahan hem de Erzurum’un bize yakın olan köyleri ve oralardan yönlendirilen takip amaçlı çocuklarımız var. Artık çocuklarımıza burada hizmet veriyoruz" dedi.Şahin, "Normal şartlarda elimizden, ben kendi açımdan elimden geldiğince karşıdaki hastalara ayaktan baktığım için randevu konusunda hastaların hiçbir sıkıntısı yok. Iğdır ve Ardahan istedikleri zaman bir hafta içinde çok rahat bir şekilde buraya gelip hem bebeklerini, çocuklarını ya da gençleri rahatlıkla muayene ettirebiliyorlar. Bir de bununla birlikte son zamanlarda aslında bir diğer hizmetimiz lisans raporlarında aslında etkin bir şekilde hizmet vermek. Çünkü lisans raporu için normalde riskli olan çocuklar hep şehir dışına yine gönderiliyordu. Şehirde çok fazla spor yapan çocuk var burada. Hiç sandığımız kadar az değil, onların da spor raporlarını Holter ve EFOR testleri ile birlikte hizmet vererek devam ediyoruz" diye konuştu.