Vali Ziya Polat’ın başkanlığında Kars İl Afet Risk Azaltma Planı’nın değerlendirildiği İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı yapıldı.Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Polat, “2021 yılında hayata geçen İl Afet Azaltma Planı toplantımızı yaptık. Özellikle 2021 sonrası ve bizim burada 13 aylık dönemimizde yapılan çalışmaların ne aşamada olduğunu, meydana gelebilecek afetlere karşı kurum ve kuruluşlarımızın STK’ların ne aşamada olduğunu ortaya koymak, değerlendirmelerde bulunmak için bir araya geldik. İlin afet durumunu ortaya koyan, bu afetler karşısında da kurum ve kuruluşlarımızın yapması gereken acil işleri plan dahilinde takip ediyoruz. Hangi kurumun ne iş yapacağı, hangi aşamada olduğunu yılda iki kez bizim başkanlığımızda onun haricinde İl AFAD Müdürlüğümüzün koordinasyonunda kurum ve kuruluşlarımızla devam ediyor” dedi.Polat, “İlimizde iklim değişikliğinden sonra özellikle aşırı yağışlardan kaynaklanan Allah’a şükür can kaybının olmadığı sel felaketleri oldu, bundan sonra da olacak. DSİ Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediye, diğer kurum ve kuruluşlarımızla dere yataklarına yaptığımız çalışmaları değerlendiriyoruz. Yazın bile Kars’ta iklimin ani değişmesi, yağışların birden yağmasından kaynaklı dere yataklarındaki taşmalar yaşandı, selle karşı karşıya geldik ve bundan sonra da yine geleceğiz. Ayrıca kar yağışı nedeniyle de çığ tehlikesi olan yerler, son 10 yılda meydana gelen afetlerin belli plan çerçevesinde toplanarak nerede olduğunu, nerede olabilir? bunların hepsi plan dahilinde ele alıyoruz. Biz uygulanabilir ve sürdürebilir plan istiyoruz, onun için hayali planlar yapmayalım, sahada da uygulanabilir, gerçekçi, sadece plan yapmak için değil bu ilin afetlerine karşı önceden hazır olmak, afet olduğunda da milletimizin bizden beklediği kriz anını en kısa sürede çözmemizdir. Bu planları yarın afet anında krizi çözmek için önümüze koyacağız. Kriz anını en kısa sürede çözmek için de alınacak tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk” diye konuştu.Vali Polat, planların ayrıca tatbikatını da yapılacaklarını sözlerine ekledi. Toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.